De politie heeft drie verdachten aangehouden wegens verdenking van diefstallen van meerdere autosturen die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond in Amsterdam-Zuid.

Dit meldt de politie via Facebook. Agenten betrapten het drietal op heterdaad. Hierna vluchtten ze. De politie schakelde motorrijders, een hondengeleider en agenten in burger in om de verdachten op te sporen.

De verdachten zijn later aangehouden in de omgeving van de Prinses Margrietstraat, Minervalaan en andere straten. In de auto waarin het drietal vluchtte, lagen drie autosturen van het merk Audi.

Een van de eigenaren heeft de politie opgespoord, een ander meldde zich zelf. De politie hoopt dat de derde eigenaar zich ook nog meldt voor aangifte.