Politie zoekt getuigen achterlaten BMW in Zaandam na schietpartij in Noord

De politie is op zoek naar specifieke getuigen die meer kunnen vertellen over de zilverkleurige BMW die is aangetroffen in Zaandam na een schietincident afgelopen maandagavond in Noord. Bij het schietincident op de Papaverweg werd een sportschoolhouder doodgeschoten.