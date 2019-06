Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in hoger beroep veertien jaar cel geëist tegen een 25-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt ervan verdacht een 23-jarige man met een mes om het leven te hebben gebracht op een huisfeestje in Amsterdam-Zuidoost.

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde de verdachte eerder tot een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging voor doodslag en poging daartoe. De verdachte ging in hoger beroep.

De verdachte en het 23-jarige slachtoffer kregen op 10 juni 2017 ruzie op een huisfeest. Volgens het OM stak de verdachte de man vervolgens vier keer met een mes, met fatale afloop. Enkele seconden voor die steekpartij zou hij een andere man, eveneens met een mes, zwaar hebben verwond.

De verdachte ontkent de twee steekincidenten niet. Wel beroept hij zich bij het laatstgenoemde incident op zelfverdediging. De advocaat-generaal gaat daarin niet mee. "Het met kracht toebrengen van een diepe, potentieel dodelijke steekwond staat immers in beginsel niet in verhouding met een aanval die bestaat uit het slaan met de blote handen dan wel een vuist."

OM: 'Verdachte handelde beheerst'

Het OM vindt ook niet aannemelijk dat verdachte in paniek was of in shock verkeerde op het moment dat hij de slachtoffers steekletsel toebracht. Het handelen van verdachte duidt volgens de advocaat-generaal op "beheerst gedrag". "Verdachte had zich bovendien naar aanleiding van de spanningen in de woning van een mes voorzien. Hoe aannemelijk is dan dat verdachte dit mes niet wenste te gebruiken?"

De advocaat-generaal vindt een "forse" gevangenisstraf op zijn plaats in deze zaak. "De schijnbare lichtvaardigheid waarmee verdachte heeft gehandeld getuigt van een groot gebrek aan respect voor het leven en de lichamelijke integriteit van de slachtoffers van verdachte."

OM eist geen tbs

Het OM eist in hoger beroep geen tbs tegen de man. Volgens de advocaat-generaal is niet vast komen te staan dat de man psychische problemen had ten tijde van het incident.

Het gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.