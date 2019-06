Voormalig gemeentesecretaris Arjan van Gils is niet van plan om zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro terug te betalen. Volgens van Gils ligt de fout namelijk bij de gemeente Amsterdam.

Dat zegt hij vrijdag in gesprek met Het Parool.

De voormalig gemeentesecretaris zou naar eigen zeggen na zijn vertrek nog twaalf uur per week advieswerk doen voor de gemeente, maar daar zou weinig van terecht zijn gekomen. Hij zou steeds minder opdrachten hebben gekregen, zelfs nadat hij hierover vragen had gesteld aan het gemeentebestuur.

Zijn voorlichter zegt tegen Het Parool dat Van Gils niets fout heeft gedaan. "Hij heeft zijn vaste contract opgegeven. Als Van Gils in dienst was gebleven, was de gemeente veel meer kwijt. Alles is geheel volgens de regels gegaan".

Ontslagvergoeding zorgt voor onrust binnen de politiek

De ontslagvergoeding van de voormalig gemeentesecretaris zorgde voor veel onrust binnen de Amsterdamse politiek. Zo uitte de oppositie woensdagavond kritiek op wethouder Touria Meliani. Zij zou te onduidelijk zijn geweest en onvolledige informatie hebben verschaft over de ontslagvergoeding.

Het debat van woensdag ging voornamelijk over de vraag of Van Gils vorig jaar minder heeft gewerkt dan vooraf was afgesproken.