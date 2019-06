Handhaving in Amsterdam heeft in twee weken tijd 799 boetes uitgereikt aan mensen die met hun scooter op het fietspad reden. De gemeente vindt dat de regel steeds beter wordt nageleefd.

Sinds begin april is het binnen de ring officieel verboden om met een snorscooters op het fietspad te rijden. Sinds 3 juni worden er ook boetes uitgedeeld.

Ondanks dat het beeld van de gemeente was dat 80 procent van de mensen zich aan de nieuwe maatregel hield, werd wel de beslissing genomen om de handhaving op te voeren. Na de eerste week zijn er vijf keer zo veel handhavers ingezet.

In de eerste vier dagen werden er in totaal 272 boetes uitgedeeld aan snorscooterrijders, gemiddeld 68 per dag. In de tien daaropvolgende dagen waren dat er 854, dus 85,4 per dag. Dit blijkt uit cijfers opgevraagd door AT5. In de eerste drie van die tien dagen was er nog geen intensievere controle.

'Meer mensen aan regels gewend'

De gemeente heeft het idee dat meer mensen aan de regels gewend zijn dan in de eerste week van de handhaving het geval was. "Door wat we terugkrijgen van handhavers hebben we het idee dat de naleving sindsdien verder verbeterd is", laat een woordvoerder van wethouder Dijksma weten.

"De eerstvolgende cijfers over aantallen boetes en verdere gevolgen van de maatregel komen aan het eind van het jaar. Dan publiceren we de eerste uitgebreide tussentijdse evaluatie van de maatregel", laat de woordvoerder ten slotte weten.