Bij middelbare school De Hof in de Dapperstraat in Amsterdam is dinsdag een man binnengelopen die brand heeft gesticht. De man is zelf gewond geraakt bij de brandstichting, melden scholieren aan AT5.

De brand werd rond 11.00 uur gesticht. Het vuur werd direct geblust door medewerkers van de school. Vervolgens is het pand gecontroleerd door de brandweer. Het gebouw is ontruimd, alle scholieren stonden op straat. Ook is besloten dat er dinsdag geen les meer wordt gegeven.

De politie is op zoek naar een donkergetinte man in de leeftijd van 20 tot 30 jaar en heeft via burgernet een oproep geplaatst. Hij is ongeveer 1.65 meter lang en heeft een pokdalig gezicht met mogelijke brandwonden. De man draagt een grijze trui en een rode rugzak. Vermoedelijk is hij weggelopen in de richting van de Linnaeusstraat.

Nadat het pand werd ontruimd is in de school brandbaar materiaal aangetroffen.