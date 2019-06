Een nieuwe crisis in de bouw van het Zudasdok. De bouwers Heijmans, Fluor en Hochtief hebben hun werk neergelegd bij het mega-bouwproject, vanwege de uitstel van het project.. Dit schrijft vakblad Cobouw, een weekblad voor de bouwnijverheid.

In totaal zijn er zo'n vijfhonderd medewerkers ingezet voor het project. Iets minder dan de helft daarvan legt voorlopig de werkzaamheden neer. "Het gaat vooral om mensen achter de schermen", vertelt een woordvoerder van ZuidPlus, de combinatie van de bouwbedrijven Heijmans, Fluor en Hochtief. "Zij kunnen wel berekeningen maken, maar zodra de plannen versoberen moeten ze weer opnieuw beginnen."

Maandag maakte vakblad Cobouw bekend dat de werkzaamheden voor de ontwerpfase zijn stilgelegd. De berichtgeving werd tegenover AT5 bevestigd door woordvoerder Miranda Post, namens de projectorganisatie Zuidasdok (Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam).

"We hebben een brief ontvangen van ZuidPlus, waarin staat dat een aantal mensen naar huis is gestuurd", vertelt Post. "Deze werknemers zouden eigenlijk al moeten beginnen aan het definitieve ontwerp, maar het voorlopige ontwerp is nog niet klaar."

Niet zeker of het weglopen leidt tot extra vertraging

Het project loopt dan ook al behoorlijk wat vertraging op. Zo werd de afronding van de zogenoemde 'herrijkingsfase' eerder al uitgesteld tot de zomer. Hierbij houden de aannemers nog eens goed tegen het licht of het megaproject wel uit te voeren is onder de huidige condities. "ZuidPlus laat de werknemers niet wachten totdat deze fase is afgerond", stelt Post.

Die bijna 250 medewerkers worden daarom tijdelijk ingezet bij andere projecten. De vraag is of ze dan op tijd klaar zijn om hun werkzaamheden bij Zuidasdok te hervatten, zeker als de herijkingsfase al in de zomer afgerond moet zijn. "Of dit opnieuw vertraging oplevert, kan ik niet zeggen. Dat hangt van meerdere factoren af", stelt de woordvoerder van ZuidPlus.

Toch is het aannemelijk dat er opnieuw problemen zullen ontstaan bij het project, ook al in deze fase. Zo moet er nog gekeken worden wat de versoberingen, zoals aangekondigd door verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen, precies inhouden. Vervolgens moeten de partijen weer terug naar de tekentafel om die versoberingen door te rekenen.