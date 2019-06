Stichting Veteranen Amsterdam keert terug naar De Veldpost aan de Kometensingel in Noord. Dat kregen de veteranen van burgemeester Femke Halsema te horen tijdens een bijeenkomst voor de Regionale Veteranendag. Hiermee gaat een grote wens van de stichting in vervulling.

"Onze veteranen verdienen een goede ontmoetingsplek", vertelt de burgemeester in haar toespraak. De gemeente gaat de voormalige pastorie kopen en heeft alvast een gebruikersovereenkomst met woningcorporatie Stadgenoot ondertekend. Stichting Veteranen Amsterdam kan binnen enkele maanden al gebruikmaken van de nieuwe locatie.

In 2011 startte de stichting een inloophuis aan de Kometensingel voor lotgenoten in Amsterdam, genaamd De Veldpost. Een plek waar gelijkgestemden hun ervaringen konden delen of hulp konden krijgen als dat nodig was. Het pand was alleen een tijdelijke locatie. Vijf jaar later moesten de veteranen naar een andere locatie, maar deze voldeed niet aan de eisen en de veteranen wilden graag terug.

Eugène Sandal, oprichter Stichting Veteranen Amsterdam, zag zijn kans schoon toen hij vorig jaar burgemeester Halsema sprak in Noord. Hij zei tegen haar: "We willen graag ons oude pand terug" en daar stond ze volgens hem voor open.

Zo'n 1.700 veteranen in Amsterdam

Er wonen op dit moment ongeveer 1.700 veteranen in Amsterdam. Met de meeste veteranen gaat het goed, maar sommigen hebben het moeilijker en lijden bijvoorbeeld aan posttraumatische stressstoornis (ptss).

Daarom is een ontmoetingsplek volgens een veteraan zo belangrijk. "Vooral voor mensen die traumatische ervaringen hebben gehad en die dat met elkaar willen delen omdat ze dat niet altijd aan de buitenwereld willen doen. Dan vinden ze het gewoon heel fijn dat ze met kameraden en lotgenoten de verhalen kwijt kunnen."