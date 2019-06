De parkeergarage The Bank aan de Amstelstraat moet per direct 's nachts de deuren sluiten, heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdagmiddag bepaald.

De gemeente besloot dat een nachtelijke sluiting van de parkeergarage noodzakelijk was na een dodelijke schietpartij in mei. De eigenaar van de parkeergarage was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, maar laatstgenoemde geeft de gemeente vrijdag gelijk.

De eigenaar zei tijdens de rechtszaak dat hij vreest dat zijn bedrijf door de maatregel failliet gaat. Ook zou hij zelf al veel maatregelen tegen criminaliteit hebben genomen, zoals camera's, bewaking en een meldkamer.

Volgens de gemeente hebben er echter meer incidenten plaatsgevonden in de garage. Zo zou er vijf keer gevochten zijn, zouden er wapens zijn gevonden zou er zijn gehandeld in lachgas. De nachtelijke sluiting gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag al in. De sluiting van de parkeergarage in de nachten is voor onbepaalde tijd.