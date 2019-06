Basisschool De Waaier aan het Obiplein in Amsterdam-Oost gaat in de zomer definitief sluiten vanwege een gebrek aan leerlingen. Ouders zijn donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst hiervan op de hoogte gebracht.

"Het was voor hen een schok, dat beseffen we ook", vertelt de voorzitter van ASKO, het schoolbestuur waaronder de basisschool valt. "Sommige ouders toonden begrip, maar we kregen ook boze reacties. Alle menselijke emoties kwamen voorbij."

De basisschool stond al langere tijd onder druk. De Waaier zat met honderd leerlingen ver onder de gemeentelijke norm van 195 en er was sprake van een lerarentekort. Het personeel wisselde daarom vaak. "Er was geen stevig team. En dat is nodig om structurele verbeteringen door te kunnen voeren", aldus de voorzitter.

Het bestuur probeerde de school nog te redden door investeringen te doen. Maar nadat de Cito-score opnieuw slecht uitviel, besloot het bestuur toch om de stekker eruit te trekken. De Waaier gaat al in augustus dicht.

Negentig kinderen op zoek naar nieuwe school

"We willen niet dat kinderen midden in het jaar de overstap moeten maken", legt de voorzitter uit. "Nu kunnen ze een frisse start maken." In totaal moeten negentig leerlingen op zoek naar een nieuwe school.

Dat moet geen probleem zijn, want er zijn nog tweehonderd plekken beschikbaar op de negen scholen in de buurt. Ouders kunnen op een formulier een top-drie invullen met hun voorkeuren. "Ze kennen de andere scholen nog niet altijd, daarom kunnen ze volgende week de scholen bezoeken."

Eind juni horen kinderen over plaatsing basisschool

Uiterlijk 28 juni krijgen de kinderen te horen op welke basisschool ze zijn geplaatst. Hierbij is extra aandacht voor zogenoemde zorgkinderen, om te garanderen dat ze op de nieuwe school de juiste begeleiding krijgen.

Wel is al bekend dat de huidige groep zeven gaat verhuizen naar basisschool de Nautilus. Ze nemen daarbij hun eigen leerkracht mee. Er wordt nog bekeken of dit ook mogelijk is voor de kleuters en groep zes.

Problemen als het lerarentekort spelen op meer scholen. Toch is ASKO niet bang dat meer scholen dit lot treft. "Bij kleine scholen wegen we wel regelmatig af of de kwaliteit nog gewaarborgd is. Maar er dreigen momenteel geen andere scholen dicht te gaan."