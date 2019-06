Amsterdam

Administratieve fout Calvijn College reden voor uitstel examenuitslag

Het Calvijn College heeft meer duidelijkheid gegeven over de reden waarom 77 leerlingen van het Calvijn College nog steeds op de uitslag van hun examen wachten. Een opdracht die voor 2,5 procent meetelt voor het eindcijfer is niet geregistreerd door de examencommissie. Het is nu de vraag of alle verplichte stof voor het diploma voldoende is getoetst.