In een woning aan de Dalsteindreef in Zuidoost is twintig kilo MDMA aangetroffen. De woning is daarom door de gemeente per direct voor drie maanden gesloten.

De politie kreeg eind april een melding over het pand, waarna een onderzoek werd ingesteld. Daaruit bleek dat een overval had plaatsgevonden op het pand. Toen de woning vervolgens werd onderzocht werd de twintig kilo aan MDMA aangetroffen.

Behalve de MDMA werden in het pand ook materialen gevonden die gebruikt worden voor de handel in drugs. De aanwezigheid van een handelsvoorraad drugs kan volgens de gemeente leiden tot onveiligheid voor de omwonenden, vanwege overlast en een aanzuigende werking op criminele activiteiten.