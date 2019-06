De leerlingen van het Calvijn College zitten nog steeds in spanning over de uitslag van hun examens. Woensdagavond kregen zij te horen dat ze minimaal nog een dag moesten wachten totdat ze weten of ze wel of niet zijn geslaagd.

Inmiddels staat ook op de website van de school dat de examenuitslag er nog niet is. Om hoeveel klassen en hoeveel leerlingen het precies gaat, is nog onduidelijk.

Het Calvijn College schrijft dat op dit moment alles in het werk wordt gesteld om de problemen op te lossen.

"We betreuren de vertraging in hevige mate en verontschuldigen ons voor de ontstane onzekerheid bij leerlingen en hun familie. Momenteel stellen we alles in het werk om de problemen op te lossen. Dit doen we in nauw overleg met de Inspectie van het Onderwijs", staat te lezen op de site van de school.

Woensdag werd al bekend dat scholieren van vijf verschillende Amsterdamse scholen hun uitslag later konden verwachten in verband met een storing bij het systeem SomToday. Er werd toen echter gesproken van een vertraging van een tot twee uur, niet een hele dag. Daar lijkt in dit geval geen sprake van. Volgens een woordvoerder van SomToday werkt het Calvijn College met het systeem van concurrent Magister.

Volgens Naufall is het zelfs onduidelijk of er vandaag dan wel bericht komt: "Er is helemaal geen tijd of iets duidelijk." De school verwacht zelf dat ze vandaag in de loop van de dag meer duidelijkheid over de ontstane situatie kunnen geven.