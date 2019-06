Bij het trainingscentrum van de politie op de Ouderkerkerdijk is dinsdagochtend iemand gewond geraakt.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een ongeluk op de schietbaan.

"Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, dat zijn we aan het uitzoeken. Maar het gaat om een ongeluk, daar is is iemand gewond bij geraakt", zegt de politie. De verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Bij politietrainingscentrum Overamstel komen agenten elk half jaar voor een schiettoets. Zo wordt de schietvaardigheid van de agenten op peil gehouden.