De gemeente Amsterdam wil met een investering van 11,4 miljoen euro de kansengelijkheid in het onderwijs vergroten en tweedeling tegengaan. Het geld is bedoeld om het onderwijssysteem te verbeteren zodat kinderen met een achterstand betere kansen krijgen, heeft onderwijswethouder Marjolein Moorman dinsdag bekendgemaakt.

"Kinderen worden nu op 11- of 12-jarige leeftijd al uitgeselecteerd op onderwijsniveau", zegt de wethouder. "Voor kinderen met een taalachterstand of een lastige thuissituatie is dat funest. Bovendien zorgt deze vroege selectie dat leerlingen al heel jong niet meer met kinderen met een ander onderwijsniveau in de klas zitten. Dat is voor álle leerlingen een slechte ontwikkeling."

Volgens Moorman laten een aantal scholen al zien dat het anders kan. "Bijvoorbeeld door kinderen meer tijd te geven om zich te ontwikkelen in een brede brugklas en door het hele gezin te ondersteunen vanuit de school."

Het budget is dan ook bedoeld voor een zogenoemde brede brugklasbonus, de familieschool waar het hele gezin ondersteuning krijgt en de alles-in-een-school die plek biedt aan zowel de school, als de voorschool en de kinderopvang.