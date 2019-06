Drie Amsterdammers (65, 26 en 31 jaar) zijn vorige week in Nederland en Kroatië opgepakt op verdenking van het leveren van designerdrugs. Dat zijn drugs die in een laboratorium worden geproduceerd.

Voorafgaand aan de aanhoudingen deden politie-eenheden in Nederland en Duitsland anderhalf jaar uitvoerig onderzoek naar de zaak.

Naast de Amsterdammers, rekende de politie een 66-jarige man uit Huizen in, die samen met hen verdacht wordt van het leveren van designerdrugs aan Duitse afnemers. De politie spreekt van een "ingenieus systeem van postlevering" en vijftienduizend zendingen.

De oudere verdachten werden in Nederland opgepakt; de jongere twee werden in Kroatië in de kraag gevat. Drie van de in totaal vier verdachten zitten in detentie; de vierde is weer op vrije voeten, maar wel onder strenge voorwaarden en controle.

Naar aanleiding van de aanhoudingen zijn woningen doorzocht in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en andere Nederlandse plaatsen. Daarbij werden volgens de politie "kilo's pillen en poeder" in beslag genomen en een bedrag van 40.000 euro.