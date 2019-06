De bouw van het Spijkerpand, een kantoorpand in Amsterdam-Noord, mag van de rechter doorgaan. De bewoners van twee aangrenzende woningen hadden een rechtszaak aangespannen om de bouw van het kantoorpand te stoppen.

Het kantoorpand zal een hoogte krijgen van zo'n 20 meter. Bewoners van de aangrenzende woningen vinden dat te hoog. Zij vrezen dat ze zo geen zon meer krijgen in hun tuinen en woonkamers, die op het zuiden zijn gelegen.

Beide partijen schakelden experts in. De experts spraken elkaar echter tegen over in hoeverre er daadwerkelijk sprake zou zijn van minder zon in de woningen.

De rechter oordeelde dat er wel degelijk rekening is gehouden met de belangen van de bewoners, juist door het gebouw niet meer in de hoogte te bouwen. Bovendien is niet elke vorm van hinder onrechtmatig, zo vond de rechter.