In een kantoorpand aan de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord is zaterdagavond rond 22.30 uur brand uitgebroken. Niemand raakte gewond.

De brand was uitslaand en ging gepaard met veel rookontwikkeling.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, waarna het vuur in korte tijd was geblust.

Hoe de brand in het pand ontstaan is, is nog niet bekend.