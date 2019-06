Binnenland Dertigste herdenking van vliegramp Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Het is vrijdag dertig jaar geleden dat een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) neerstortte in Suriname. Hierbij kwamen 176 inzittenden om het leven. Elf passagiers overleefden de crash. De vliegramp wordt zoals ieder jaar herdacht in Amsterdam-Oost.