Muziek Video De Jeugd van Tegenwoordig praat over show en 'sjamberloek' Voor hun duizendste show staat De Jeugd van Tegenwoordig op 7 juni in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De groep bedenkt vaak interessante nieuwe woorden, maar ook de Nederlandse taal kent een aantal interessante woorden die ze nog niet kennen, blijkt uit een korte quiz van NU.nl.