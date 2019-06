De gemeente Amsterdam heeft vrijdag zes nieuwe locaties bekendgemaakt voor een 24-uursopvang voor ongeveer 238 ongedocumenteerden. Dat zijn de Marnixstraat in Centrum, de Danie Theronstraat en de Zeeburgerdijk in Oost, en de Gerard Doustraat, de Pieter Aertszstraat en de Leijenberghlaan in Zuid.

Op meerdere van deze locaties was de buurt fel tegen de plannen van de gemeente voor een 24-uursopvang. Vooral in Buitenveldert, waar een oude brandweerkazerne een opvanglocatie is, was veel kritiek op de komst van de opvang. Op drukke bewonersbijeenkomsten liepen de emoties regelmatig hoog op.

De mogelijke locatie in Noord ging na overleg met de buurt niet door. Het gaat om de locatie aan het Mariëndaal.

De gemeente verwacht voor het zomerreces een besluit te nemen over nog vier opvanglocaties. Die zijn nodig om aan de gewenste vijfhonderd opvangplekken te komen. Het gaat om locaties op het Javaplantsoen in Oost, het Zaandammerplein in West, en het Overhoeksplein en de Beemsterstraat in Noord.