De werkzaamheden aan de Hobbemakade gaan dinsdag 11 juni van start. Het wegdek van de kade wordt na vijftig jaar intensief gebruik vervangen en de kade wordt verkeersveiliger ingericht. De werkzaamheden duren tot eind 2020.

Het gebied tussen de Stadionweg en de Ruysdaelstraat zal geleidelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers, waarbij omleidingen worden aangegeven met borden.

Het verkeer in dat gebied moet rekening houden met drukte op de weg, een langere reistijd en minder beschikbare parkeerplaatsen voor auto's en fietsen.

De trams op de Roelof Hartstraat blijven wel rijden. Ook kunnen voetgangers en hulpdiensten altijd langs de werkzaamheden.

Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. Tot eind 2019 is er tussen de Stadionweg en de Roelof Hartstraat alleen autoverkeer mogelijk in zuidelijke richting naar de Stadionweg en de Van Hilligaertstraat. Autoverkeer richting het centrum wordt dan omgeleid.

In 2020 wordt het autoverkeer tussen de Roelof Hartstraat en de Ruysdaelstraat in beide richtingen omgeleid. Fietsers worden omgeleid via de Ruysdaelkade en bestemmingsverkeer moet tijdelijk omrijden.

Meer fietsparkeerplekken, bomen en groen

De werkzaamheden zullen resulteren in meer fietsparkeerplekken en meer bomen en groen op de Hobbemakade. Ook verdwijnen er 27 parkeerplekken en worden kabels en leidingen vervangen.

De gemeente heeft de plannen voor de kade in samenwerking met de buurtbewoners gemaakt.