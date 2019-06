Parkeergarage The Bank aan de Amstelstraat zal vanaf zaterdag 8 juni in de nachten gesloten zijn. Dit heeft burgemeester Femke Halsema bepaald naar aanleiding van een dodelijke schietpartij in de garage in de nacht van 17 op 18 mei.

Na een ruzie om een parkeerkaartje werd een 25-jarige slachtoffer in de garage neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een twintigjarige verdachte wordt nog gezocht. Na het incident werden wel drie mannen en een vrouw aangehouden.

De garage waar de schietpartij zich voltrok blijft voorlopig in de nachtelijke uren, tussen 00.00 uur en 7.00 uur dicht. De parkeergarage is dan niet voor publiek toegankelijk.