Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam in vier jaar tijd gehalveerd tot 6,2 procent

In vier jaar tijd is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gehalveerd. Zaten in 2014 nog 13.300 jongeren (13,3 procent) zonder werk, in 2018 was dat aantal geslonken naar 6100 (6,2 procent), meldt de hoofdstedelijke dienst Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS).