Binnenland Taxichauffeur rijdt door na aanrijding negenjarig meisje in Amsterdam Een bestuurder van een taxi is donderdagochtend doorgereden na een aanrijding met een negenjarig meisje in Amsterdam-West. Het meisje is ernstig gewond geraakt. De chauffeur heeft zich donderdagmiddag rond 13.30 uur bij het politiebureau gemeld, waarna hij is aangehouden.