In vier jaar tijd is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gehalveerd. Zaten in 2014 nog 13.300 jongeren (13,3 procent) zonder werk, in 2018 was dat aantal geslonken naar 6100 (6,2 procent), meldt de hoofdstedelijke dienst Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS).

De jeugdwerkloosheid ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde van 6,5 procent.

De daling is mede te danken aan een speciaal actieprogramma om werkloze jongeren naar scholing of werk te helpen. Dat programma liep van 2015 tot en met 2018. De grootste daling van de werkloosheid is te zien bij jongeren zonder startkwalificatie (een diploma mbo, havo of vwo) en jongeren met een migratieachtergrond.