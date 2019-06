Een fietser is dinsdagavond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam West. De automobilist reed na het ongeluk door en zijn auto werd even verderop verlaten aangetroffen.

De vrouw werd rond 21.30 uur aangereden. Meerdere hulpdiensten, inclusief een mobiel medisch team, kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen.

De zwaar beschadigde auto is verderop in de Shackletonstraat leeg aangetroffen. De politie is op zoek naar de bestuurder. "Er zaten mogelijk meerdere personen in het voertuig, daar zijn we heel hard naar op zoek", verklaart een woordvoerder.