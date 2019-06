De KNVB heeft een voorstel gedaan bij de UEFA om het EK zaalvoetbal van 2022 in Amsterdam te laten plaatsvinden. Het toernooi zou gespeeld moeten gaan worden in de Ziggo Dome en MartiniPlaza in Groningen.

Om de UEFA over de streep te trekken heeft de KNVB de Amsterdamse straatvoetballer Mohamend Attaibi ingezet als ambassadeur. Het boegbeeld van het Nederlandse zaalvoetbal begon als straatvoetballer, speelde daarna in de jeugd bij Ajax en is nu speler van het Nederlands zaalvoetbalteam. Daarnaast heeft hij als marketingmanager van de KNVB een groot aandeel in het zaalvoetbalbid voor 2022.

Het EK 2022 moet het grootste zaalvoetbal EK ooit worden, in dat jaar doen er voor het eerst zestien landen mee aan het toernooi, voorheen waren dit er twaalf. Als het EK naar Nederland komt zullen er twintig wedstrijden gespeeld worden in de Ziggo Dome en twaalf in de MartiniPlaza.

Mocht het de KNVB lukken om het toernooi binnen te halen is het voor het eerst sinds het WK 1989 in Ahoy dat er weer een eindtoernooi voor het zaalvoetbal georganiseerd wordt in Nederland.

De KNVB heeft wel concurrentie van een aantal andere landen, Frankrijk, Portugal, Bosnië-Herzegovina, Kazachstan en Litouwen maakten eerder al bekend ook mee te strijden om de organisatie van het toernooi. De UEFA verwacht in september 2019 meer duidelijkheid te hebben over welk land het toernooi definitief toegewezen krijgt.