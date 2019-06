Een scooterrijder die teveel had gedronken besloot zondag na een strandbezoek via de Coentunnel terug te rijden naar zijn huis in Noord.

De man was na een bezoek aan het strand in Zandvoort onderweg naar Noord en besloot met zijn tweewieler de A10 op te gaan. Maar de politie zag dit en ging achter hem aan.

Toen de scooterrijder was stilgezet bleek ook nog eens dat hij ruim zes keer te veel alcohol in zijn bloed had. Als gevolg verloor de man zijn rijbewijs, kreeg hij een boete en moet hij een verplichte cursus volgen over de risico's van rijden onder invloed.