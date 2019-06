Mensen die met een boot langs de botenparade van de Pride Amsterdam willen gaan liggen, hebben daarvoor een vignet nodig. Dat meldt de organisatie van de Pride maandag.

Zonder het vignet mogen bezoekers niet met hun boot langs de kant van de route plaatsnemen. De maatregelen zijn ingesteld om overlast tegen te gaan. Deze maatregelen kan men nu voorkomen door de hele route van de botenparade tot evenementen-terrein te benoemen.

In 2018 namen zoveel boten een plek langs de route innamen, dat daar eigenlijk geen ruimte meer voor was. Hierdoor konden boten lastig doorvaren en liep de parade uit. Ook zouden mensen commerciële activiteiten ondernemen langs de route. Wat die activiteiten waren meldt de organisatie niet.

De organisatie meldt klachten te hebben ontvangen over geluidsinstallaties die de muziek van de officiële boten overstemden of afval dat op de kade of in het water werd achtergelaten. Hierdoor is het niet toegestaan om eigen geluidsinstallaties mee te nemen en men krijgt een vuilniszak bij de ingang van het terrein. Gevulde vuilniszakken kan men inruilen voor een goodie-bag.

Vanaf 31 juli om 8.00 uur geldt er een afmeer-verbod. Waternet zal boten wegslepen die er tijdens dat verbod nog liggen. De kosten hiervoor worden verhaald op de eigenaar. Het vignet is vanaf maandag 12.00 te koop via de website van de botenparade.