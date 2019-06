In een loods in het Westelijk Havengebied is zondagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand opgeschaald naar grote brand.

Het vuur woedt in een berg grofvuil dat moeilijk te bereiken is.

Om de brand te blussen zijn meerdere brandweereenheden uitgerukt. Ook is er een blusboot van de havendienst ingezet.

Volgens de brandweer is de brand in de loods lastig te bereiken, waardoor het blussen veel tijd in beslag neemt. Met kranen wordt de afvalberg uit elkaar getrokken om zo bij de brand te kunnen komen.

In 2017 en 2018 is in dezelfde loods ook brand uitgebroken. Een jaar geleden kon de brandweer al na een half uur het sein brandmeester geven.

Twee jaar geleden ging het om een grotere brand; toen duurde het vier dagen voordat de brand geheel was geblust.