De politie is op zoek naar een verdachte na een schietincident in de omgeving van de Agatha Dekenstraat en het Bellamyplein in Amsterdam.

De politie zoekt een man met een getinte huidskleur, een zwarte jas met capuchon, een zwarte broek en mogelijk een donker petje. De verdachte zou volgens het burgernetbericht zijn gevlucht in de richting van de Clercqstraat.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie heeft geen gewonden aangetroffen en is ter plaatse bezig met een onderzoek.