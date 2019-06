Om het tekort aan crèches in Noord op te lossen, is hulp van de gemeente nodig. Dat zeggen zowel de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, als verschillende directies van kinderdagverblijven. Maar de gemeente zegt dat het de taak van de organisaties zélf is. Veel kinderen staan nu soms wel twee jaar op een wachtlijst.

Rachel van Herwijnen is directeur van Opvang Anders, een antroposofische opvang met twee vestigingen in Amstelveen. Nadat hun vestiging in Noord drie jaar geleden dicht moest, zijn zij al op zoek naar een nieuw pand. Maar zonder succes. "Er is geen enkele makelaar die onze zoekopdracht aanneemt. Ze zeggen gewoon: het aanbod is er niet. We geven niet op, maar we hebben wel hulp nodig", zegt Van Herwijnen.

Een opvanglocatie moet aan veel regels voldoen. Zo moet er een bestemming op zitten voor zogenoemd 'maatschappelijk vastgoed' en moet er voldoende ruimte zijn om buiten te spelen. Zo'n pand is dus moeilijk te vinden. Het tekort in Noord zorgt ervoor dat kinderen soms wel twee jaar op een wachtlijst staan.

"Het is ongelofelijk vervelend en stressverhogend als je met je kinderen moet leuren omdat je geen kinderopvang kan vinden. Dat moeten we echt voorkomen", zegt Gjalt Jellesma, van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

Gemeente wijst naar organisaties

Zowel de belangenvereniging als Van Herwijnen hopen dat de gemeente kan helpen bij het vinden van een geschikte locatie. Maar wethouder Onderwijs Marjolein Moorman zegt dit een taak van de organisaties zelf te vinden. "Ik zie dat het probleem er is en dat is heel pijnlijk, je wil natuurlijk goede opvang voor je kinderen. Het is inderdaad knellend in Noord. Maar uiteindelijk zijn de kinderopvangorganisaties zelf verantwoordelijk voor het vinden van huisvesting", zegt Moorman.

Daar is Van Herwijnen het 'structureel mee oneens'. "We doen er alles aan om het te regelen, maar als het niet haalbaar is, dan is het stadsbestuur bij uitstek een partij die ervoor kan zorgen dat er genoeg ruimtes beschikbaar zijn", zegt zij.

Vraag naar kinderopvang neemt toe in Noord

Jellesma valt Van Herwijnen bij. "Ik zal Noord geen Vinex-locatie noemen, maar het is wel te vergelijken. Daar zie je ook altijd dat de vraag naar kinderopvang toeneemt, maar projectontwikkelaars vaak niet geïnteresseerd zijn. Kinderopvang kan nou eenmaal niet heel commerciële prijzen betalen, zoals horeca dat bijvoorbeeld wel kan. Er horen gewoon publieke ruimtes te zijn, er horen winkels te zijn, er horen scholen te zijn en er hoort kinderopvang te zijn", zegt hij.

Omdat Moorman wel erkent dat er inderdaad iets moet gebeuren, heeft zij nu beloofd om in ieder geval te gaan onderzoeken hoe groot het probleem is, zodat daarna gekeken kan worden wat daarvoor een oplossing kan zijn.