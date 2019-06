Bij de algazellen in dierenpark Artis is een jonge bok geboren. De dieren zijn in het wild uitgestorven.

De algazel is opgenomen in het Europese fokprogramma waar Artis van deel uitmaakt, meldt het dierenpark.

Het dier leefde oorspronkelijk in de woestijn en de savanne, maar is daar uitgestorven door de jacht en concurrentie met vee.

De algazel wordt nu gefokt in dierentuinen om het dier weer terug te kunnen krijgen in het wild. “Ze worden in omheinde, beschermde gebieden in Tunesië, Senegal en Marokko uitgezet voor de herintroductie in het wild”, aldus Artis.

Er leeft al een lange tijd een groep algazellen in Artis. In 2018 werden er drie algazellen geboren en er waren ook geboortes in 2017, 2013 en 2011.