Songfestival Halsema over Songfestival in Amsterdam: 'Wil waken voor prestigestrijd' Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, wil geen harde strijd voeren om het Eurovisie Songfestival in 2020 in de hoofdstad te laten plaatsvinden. Nederland organiseert na de winst van Duncan Laurence het festival en verschillende steden hebben inmiddels interesse getoond om gaststad te zijn.