Binnenland Politie grijpt in bij bezetting P.C. Hoofthuis Universiteit van Amsterdam De politie is vrijdagmiddag begonnen met ingrijpen bij het bezette P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam. Verschillende studenten die zich hadden verzameld voor de ingang van het gebouw, worden door agenten weggehaald. De politie wil geen informatie geven tot de ingreep afgerond is.