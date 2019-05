Amsterdamse gemeenteraads- en commissievergaderingen zijn nu ook rechtstreeks te volgen voor doven en slechthorenden. Dat maakt de gemeente woensdag bekend.

"We zijn de eerste gemeente die daartoe overgaat", vertelde burgemeester Halsema aan het begin van de vergadering. Volgens haar vergroot het "de toegankelijk voor een ieder".

De regelgeving verplicht de gemeente om de maatregel per september 2020 in te voeren, maar de Amsterdamse burgemeester wil niet tot die deadline wachten. "Omdat we toegankelijkheid zo belangrijk vinden."

De ondertiteling gebeurt geautomatiseerd via spraakherkenning. Deze spraaktechnologie is ontwikkeld in samenwerking met diverse universiteiten.

Het gaat volgens de gemeente om "een lerend systeem", want niet alle woorden worden nog goed herkend. Naarmate er meer vergaderingen zijn ondertiteld, zou de kwaliteit hoger worden. Hiermee zou een nauwkeurigheid worden gehaald van 70 tot 90 procent.