De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer moeten uitrukken voor een autobrand in Geuzenveld-Slotermeer. Ook werden de ruiten van acht auto's ingeslagen.

De eerste melding betrof een autobrand op de Burgemeester Van Leeuwenlaan en kwam omstreeks 1.45 uur binnen. De brandweer kwam ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Krap een halfuur later rukte de brandweer opnieuw uit voor een brand. In de Diderotstraat woedde een brand in een camper. Het is niet bekend hoe groot de schade is.

Ook de oorzaak van beide branden is vooralsnog onduidelijk.

Omstreeks hetzelfde uur kwam de politie ter plaatse voor acht auto's met vernielde ramen op de Paulus van Hemertstraat en de Descartesstraat. De politie heeft de schade opgenomen en is een onderzoek gestart.