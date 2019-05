Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot een doorbraak in het onderzoek naar een dodelijk schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. In de Krootstraat werd vorig jaar mei de negentienjarige Raymildo Landveld doodgeschoten en raakte een vriend van hem gewond.

Eerder deze maand zijn in de zaak twee mannen aangehouden. Zij zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat hun betrokkenheid is, wil de politie daarom niet meedelen.

Raymildo Landveld groeide samen met zijn moeder, broers en zussen op in de Bijlmer. Volgens familie en vrienden was hij een "lieve en bescheiden jongen", maar had hij tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats. Eind april vorig jaar was er goed nieuws voor Raymildo, hij werd aangenomen bij de gemeentereiniging.

Op zijn eerste dag zag hij onder werktijd vermoedelijk een grijze Mercedes-Vito bestelbus staan met de sleutels er nog in. Hij besloot de auto later mee te nemen en gebruikte deze ook als tijdelijke slaapplek. Hij wist vermoedelijk niet dat in de bus verdovende middelen lagen verborgen.

Raymildo wordt doodgeschoten in zijn auto

Op woensdag 2 mei ging Raymildo samen met twee vrienden op pad. Ze reden naar de Krootstraat, waar hij niet veel later wordt doodgeschoten. Een van de vrienden raakte gewond.

Het team dat de zaak onderzoekt "heeft sterke vermoedens dat verschillende mensen weten wat er precies is gebeurd op de Krootstraat". De politie wil graag in contact komen met mensen die een verklaring kunnen afleggen over wat er is voorgevallen.