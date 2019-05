De politiechef van de eenheid Amsterdam heeft een politiemedewerker geschorst op verdenking van fraude en valsheid in geschrifte. Dat maakt de politie dinsdag bekend.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam kan dinsdag aan NU.nl geen nadere details geven over de zaak. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Ook is vooralsnog onduidelijk op welke afdeling de verdachte werkte en of hij is gearresteerd.

Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie Amsterdam doet nader onderzoek naar de zaak.

Het is niet de eerste keer dat de Amsterdamse politie-eenheid door een dergelijke zaak in verlegenheid wordt gebracht. Zo speelde een aspirant-agent van de politie-eenheid Amsterdam, Mehmet A., (22) bijna een jaar lang geheime informatie uit politiesystemen door aan de onderwereld. Hij werd eind november vorig jaar opgepakt.

De rechtbank in Arnhem veroordeelde A. eind maart tot 45 maanden celstraf voor corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Door zijn acties liep een politieonderzoek stuk.