De werkzaamheden aan het Zuidasdok verlopen behoorlijk moeizaam. Het miljardenproject, waarbij de A10 onder de Zuidas wordt gelegd, liep afgelopen weekend opnieuw vertraging op.

Er wordt nu gekeken of een dakdeel van de nieuwe passage nog wel volgens planning in het vijfde weekend (7 tot en met 11 juni) op z'n plek kan worden geschoven.

"Niet al het werk konden we tijdig afmaken", zo stelt een verantwoordelijke in een blog over het bouwproject. Voor het derde weekend op rij werd er gewerkt aan de Brittenpassage, de extra onderdoorgang onder station Zuid. Daarbij was het de bedoeling om alle funderingspalen in de grond te draaien.

"Een van de vier machines waarmee we deze werkzaamheden uitvoerden, bleek defect. Daarmee verloren we direct 25 procent van de capaciteit", vertelt Zuidasdok-zegsvrouw Miranda Post. "Uiteindelijk lukte het niet om alle palen op tijd de grond in te krijgen en te voorzien van wapening."

Ook andere projecten liepen vertraging op

Ook bij andere projecten bleek dat het geval te zijn. Zo werd er gewerkt aan het zogenoemde landhoofd: een funderingsblok waarop het nieuwe dakdeel komt te liggen. Nog niet alle palen zijn voorzien van wapening en beton, terwijl dat wel de bedoeling was.

Of in het vijfde en laatste weekend het dakdeel van de passage zoals gepland op zijn plek kan worden geschoven, is nu de vraag. "Dat is op dit moment nog heel lastig te beantwoorden. Na ieder weekend vindt er een evaluatie plaats, waarbij we bekijken of de planning nog kan worden gehaald. Dat proces loopt nog", aldus Post.