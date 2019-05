Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam krijgt een onvoldoende van de onderwijsinspectie in een lang verwacht rapport, schrijft Het Parool op basis van informatie van advocaat van het lyceum, Wouter Pors.

Pors vertelt aan de Amsterdamse krant dat hij met een kort geding zal trachten te voorkomen dat het conceptrapport, dat hij in handen heeft, wordt gepubliceerd. Het rapport is vooralsnog vertrouwelijk. De precieze inhoud van het rapport is dus nog onduidelijk.

Het Haga Lyceum kwam eind maart in opspraak omdat de AIVD vermoedde dat er banden waren tussen de school en een terreurorganisatie. Het conceptrapport in handen van Pors is geschreven op basis van een nieuw onderzoek, dat is gedaan nadat de AIVD de publicatie van een vorig conceptrapport in de weg stond.

De inspectie onderzocht de onderwijskwaliteit, evenals het bestuurlijk handelen en de financiën rond de school. De onvoldoende beoordeling komt volgens Pors onder meer door kritiek op het schoolbestuur en op directeur Soner Atasoy. "Gesteld wordt dat de heer Atasoy onvoldoende pogingen onderneemt om samen te werken met de overheid."

'Lyceum heeft eenzijdige samenstelling van bestuur'

Een ander punt van kritiek is volgens de raadsman de "eenzijdige samenstelling van het bestuur". Ook zou de school volgens het rapport meer moeten doen aan pluriformiteit en tekortschieten bij het stimuleren van burgerschap.

Söner Atasoy, directeur van het Haga Lyceum, zegt dat hij verontwaardigd is dat de bevindingen uitmonden in een onvoldoende. "De overheid en de media hebben mij terrorist genoemd. En nu werk ik niet samen?"

Pors is 'tevreden over deel conclusies'

Ondanks de onvoldoende is advocaat Pors "tevreden" over een deel van de conclusies. Hij vertelt onder meer dat het rapport stelt dat salafisme geen rol speelt in het onderwijs op de school. Ook zouden er geen zaken in strijd zijn met democratische basiswaarden.

Atasoy noemt dit "het belangrijkste nieuws" uit het nieuwe rapport. Op de vraag of hij de onvoldoende begrijpt zegt hij: "Het meest belangrijke is dat die signalen niet meer aan de orde zijn. Dat is nu gewoon duidelijk. Die signalen over bijvoorbeeld salafisme kloppen dus niet."