Het grootste deel van de Amsterdamse stemmen in de Europese Parlementsverkiezingen ging donderdag naar GroenLinks. Ook de PvdA groeide flink ten opzichte van vijf jaar geleden.

In 2014 moest GroenLinks het doen met 16,4 procent van de stemmen, dit jaar met 23,4 procent. Daarmee is die partij, samen met de PvdA van Frans Timmermans, het sterkst gegroeid in vijf jaar tijd. De PvdA had vijf jaar geleden 14,4 procent van de stemmen, dit jaar 20,6 procent.

D66 kreeg vijf jaar geleden met 25 procent de meeste Amsterdamse stemmen. Dit jaar blijven de sociaal-liberalen echter steken op 11,8 procent van het totaal.

Ook de PVV (van 8 naar 1,9 procent) en de SP (van 9,5 naar 3 procent) gingen onderuit in de hoofdstad.

FvD krijgt 6,3 procent van stemmen in Amsterdam

Europees nieuwkomer Forum voor Democratie (FVD), dat vijf jaar geleden nog niet meedeed in Europa, kreeg 6,3 procent van de stemmen in Amsterdam.

Volt, een geheel nieuwe partij, was goed voor 4,6 procent van de stemmen uit de stad. Denk eindigde als laatste Europese nieuwkomer met 3,2 procent.

Op 23 mei kon heel Nederland zijn stem uitbrengen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. In Amsterdam was de opkomst met 45 procent aanzienlijk hoger dan tijdens de vorige Europese Verkiezingen in 2014. Toen kwam 35 procent van de Amsterdammers opdagen.