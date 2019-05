Bij een schietpartij aan de Henri Dunantstraat in Slotervaart is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Twee verdachten, waaronder de schutter, zouden op een scooter zijn gevlucht.

Het schietincident gebeurde rond 2.30 uur.

Het slachtoffer werd geraakt in zijn arm en been en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.

Tijdens de beschieting werd ook een achterraam van een geparkeerde personenauto getroffen. De politie zette tijdelijk de omgeving af voor sporenonderzoek.