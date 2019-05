Er is een tekort aan kinderdagverblijven in Amsterdam Noord. In tegenstelling tot andere stadsdelen vindt hier geen daling in het aantal jonge kinderen plaats. Daardoor krijgen ouders te maken met "enorme" wachtlijsten.

Deze wachtlijsten kunnen oplopen tot tweehonderd kinderen. Sommige ouders krijgen te horen dat inschrijven daarom "geen zin" heeft.

Elin Karlsson, directeur van kinderopvang Buitenkans in Tuindorp Oostzaan heeft huilende ouders aan de telefoon gehad. De wachttijd bij haar verblijf is ongeveer twee jaar. Karlsson zou graag uitbreiden, maar dat is niet makkelijk.

"Er moeten ook panden beschikbaar zijn en de panden die beschikbaar zijn hebben niet allemaal een maatschappelijke bestemming. Ik vind het vervelend voor de ouders en de kinderen, maar ik zit vol."