Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekincident in de Jordaan. Hij werd even na middernacht aangetroffen op de Tweede Goudsbloemdwarsstraat met een steekwond in zijn zij.

Mogelijk heeft het steekincident plaatsgevonden voor een café op de Lindengracht.

Het slachtoffer is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de kleding van het slachtoffer in beslag genomen voor DNA-onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.