De rechtbank in Amsterdam heeft het gebiedsverbod van Gianni L. ongegrond verklaard. L. zou het vermoedelijke doelwit zijn geweest van de schietpartij in een wijkcentrum op Wittenburg in januari 2018.

Volgens de rechtbank heeft de burgemeester van Amsterdam “niet onvoldoende kenbaar gemaakt dat of het nog noodzakelijk was om een gebiedsverbod op te leggen". Ook zou L. niet langer voor zijn leven hoeven te vrezen.

L. (20) mocht sinds de schietpartij in januari 2018 niet meer op de Oostelijke Eilanden komen. Het gebiedsverbod werd drie keer verlengd en L. probeerde dat in alle gevallen aan te vechten. Het tweede en derde gebiedsverbod betrof een kleiner gebied dan de eerste, waar ook de woning van L. in viel.

L. woont zelf net buiten de Oostelijke Eilanden en was voor zijn eerste gebiedsverbod regelmatig op Wittenburg en Kattenburg te vinden.

Doelwit

De schietpartij vond eind januari 2018 plaats in een wijkcentrum op Wittenburg. Een 17-jarige stagiaire kwam daarbij om het leven en een 20-jarige vrouw raakte gewond. Mogelijk hadden de daders het voorzien op de Gianni L., die ook gewond raakte.

Hij was in november ook al slachtoffer van een schietpartij in de buurt. Hierbij kwam een eveneens 19-jarige Amsterdammer om het leven en raakten in totaal drie mensen gewond. L. is wel bekend bij politie en justitie.

Gebiedsverbod

Een week na de schietpartij legde waarnemend burgemeester Van Aartsen L. een gebiedsverbod op. Hij vocht dat aan bij de rechter, maar die hield de bestuurlijke maatregel in stand.