Binnenland Tentamenzaal VU ontruimd na rook door mogelijke overbelasting computers Een tentamenzaal in het Wis- en Natuurkundegebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam is donderdagmiddag ontruimd vanwege rookontwikkeling in een tentamenzaal. Honderden studenten waren bezig met een tentamen op een computer, wat mogelijk tot overbelasting leidde.