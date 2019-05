Een winkel in de Warmoesstraat is vrijdag op last van de gemeente per direct gesloten vanwege de verkoop van hallucinerende truffels. Op basis van het bestemmingsplan is dat niet toegestaan.

De winkel, die als bestemming detailhandel heeft, liep tegen de lamp tijdens een controle. Psychoactieve truffels mogen alleen worden verkocht door winkels met de bestemming smart-, seed, head- of growshop.

De winkel werd dan ook per direct gesloten. De eigenaar kan een verzoek indienen zodra de winkel wel voldoet aan de regels van het bestemmingplan.