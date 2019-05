Benaouf A. zal opnieuw als getuige worden gehoord in het hoger beroep dat draait om de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. Dat heeft het gerechtshof vrijdag beslist na een verzoek van de verdediging.

Dat laat Bénédicte Ficq, advocaat van een van de verdachten, desgevraagd weten aan NU.nl

Benaouf A. zal op 3 december in de rechtbank worden gehoord over een getuigenverklaring van Rachid el M. die achter gesloten deuren plaatsvond. In een onlangs opgedoken video zou El M. hebben gezegd dat Benaouf A. gelogen heeft in zijn verklaring in dit proces.

Op de vraag welk verhaal El M. in zijn getuigenverhoor heeft verteld, laat Ficq weten ze dat niet mag vertellen. De getuigenis vond achter gesloten deuren plaats op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) omwille "van een goede procesorde", zonder daar dieper op in te gaan.

De verklaring van Benaouf A. is van groot belang in deze zaak omdat zijn getuigenis een belangrijke rol speelde bij het opleggen van levenslange gevangenisstraffen voor Anouar B. en Adil A. Die eerste zou door Benaouf A. zijn herkend als een van de schutters.

Inhoudelijke behandeling vertraagd door nieuwe getuigen

Ook in het hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie (OM) levenslange gevangenisstraffen tegen Anouar B. en Adil A.. voor hun betrokkenheid bij de dubbele moord en het willen liquideren van Benaouf A., het daadwerkelijke doelwit. De uitspraak laat echter nog steeds op zich wachten door het aandienen van nieuwe getuigen.

Twee mannen voegden zich op het laatste moment in het hoger beroep met het verhaal dat Benaouf A. tegenover hen in de gevangenis zou hebben opgebiecht bewust te hebben gelogen. Weer een ander verklaarde geld aangeboden te hebben gekregen om tegen de waarheid in, in het nadeel van Benaouf A. te getuigen.

Video zorgde voor vertraging hoger beroep

Na het verschijnen van de eerder genoemde video werd door het gerechtshof besloten de rechtszaak aan te houden om onderzoek te doen naar de authenticiteit van de beelden en El M. op zitting te horen. Dit is inmiddels gebeurd.

De verdediging noemt het verhaal van El M. opmerkelijk omdat hij bekendstaat als 'vriend' Benaouf A. Hij werd in november vorig jaar nog veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij het willen kapen van een helikopter. Volgens het OM met als doel Benaouf A. te bevrijden uit de gevangenis in Roermond.